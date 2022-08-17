Португалець вирішив залишитися у складі "містян" ще щонайменше на один рік, інформує The Athletic.

Манчестер Сіті офіційно підписав на місце Зінченка вихованця Барселони

Упродовж останніх тижнів Бернарду сватали в Барселону, і 28-річний гравець нібито був за переїзд на Камп Ноу. Новий сезон розпочався, але каталонці так і не робили серйозних пропозицій Ман Сіті. Хавбек вирішив залишитися в клубі, де він завжди отримував підтримку Гвардіоли і любов фанатів.

Додамо, що чинний контракт Сілви з "містянами" розрахований ще на 3 роки, нинішня ціна за Transfermarkt складає 80 млн євро.

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