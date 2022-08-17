Португалец решил остаться в составе "горожан" еще по меньшей мере на один год, собщает The Athletic.

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В последние недели Бернарду сватали в Барселону, и 28-летний игрок якобы был за переезд на Камп Ноу. Новый сезон начался, но каталонцы так и не делали серьезных предложений Ман Сити. Хавбек решил остаться в клубе, где он всегда получал поддержку Гвардиолы и любовь фанатов.

Добавим, что действующий контракт Силвы с "горожанами" рассчитан еще на 3 года, нынешняя цена за Transfermarkt составляет 80 млн евро.

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