"Всього лиш за 200 кілометрів від громадянської війни": репортаж Bild із Запоріжжя перед матчем Зоря – РБ Лейпциг

Німецьке видання Bild розповіло про Україну та пояснило для своїх читачів, чому Зоря приймає РБ Лейпциг не в рідному Луганську.

Журналіст видання Bild Том Бахманн знайомить німецьких читачів з українськими реаліями та описує ситуацію в Запоріжжі перед матчем Зоря – РБ Лейпциг. Нижче наведено переклад репортажу Бахманна.

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"Пройшло понад 4 роки від початку громадянської війни, а на сході України досі стріляють, досі щодня вмирають люди. У громадському сприйнятті конфлікт майже зник, а з 2014 року регіон покинуло більше мільйона осіб.

Така ж доля спіткала суперника Лейпцига Зорю. Весь клуб мусив залишити свою домівку і перебратися за 400 кілометрів у Запоріжжя. "Переїхали всі: гравці, тренери, працівники клубу. Зараз ми живемо тут і нормально себе почуваємо", – розповів прес-аташе Зорі Павло Козирєв.

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У Запоріжжі нічого не нагадує про громадянську війну. Тут мирно, вулиці переповнені людьми. Втім, жити важко. "Ласкаво просимо до пекла", – сказала жителька Запоріжжя Ірина.

"Я хочу виїхати звідси. Зараз я вчу німецьку мову. Сподіваюся в один день виїхати до Німеччини за кращим життям", – продовжила Ірина. Середня зарплата станом на кінець 2017 року в Україні складає 300 євро. Однак понад половина населення заробляє лише 100-200 євро.

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Два роки тому голкіпер Лейпцига Івон Мвого грав проти Шахтаря у Львові. "Я не можу нічого поганого сказати про Україну. Ми бачили лише готель і стадіон", – каже швейцарець. Гравці Лейпцига у Запоріжжі також курсуватимуть лише між готелем "Хортиця Пелас" і Славутич-Ареною.

У місті важко знайти постери, які б повідомляли про гру Зорі та Лейпцига. Найдешевший квиток коштує майже 6 євро. Для звичайного жителя Запоріжжя дивитися цей матч на стадіоні – розкіш".

Нагадаємо, що матч Зоря – РБ Лейпциг розпочнеться о 21.30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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