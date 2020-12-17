Авторитетное издание Forbes обновило список богачей Италии. В перечень миллиардеров попали сразу несколько футбольных фигур.

В рейтинге толстосумов есть связанные с футболом персоны, сообщает Calcio e Finanza.

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В топ-10 итальянских миллиардеров попал владелец Монцы и бывший босс Милана Сильвио Берлускони. Его состояние оценили в 7,3 млрд евро. На 13-м месте в рейтинге оказался акционер представителя Серии B Виченцы Ренцо Россо (4,3 млрд). Также в списке бывший владелец миланского Интера Массимо Моратти (1,5 млрд) и экс-босс Фиорентины Диего Делла Валле (1,3 млрд).

К слову, замкнул список итальянских миллиардеров Антонио Перкасси – основатель KIKO Milano и президент Аталанты (1,1 млрд).

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