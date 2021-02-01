Уотфорд оголосив про трансфери Почеттіно та Бергкампа
14:00 - Читать на русском
Представник Чемпіоншипу здійснив два досить гучних підписання наприкінці зимового трансферного вікна.
Уотфорд підсилився Мауріціо Почеттіно та Мітчелом Бергкампом – синів знаменитих Маурісіо Почеттіно та Денніса Бергкампа.
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Як повідомляє офіційний сайт клубу, обидва гравці приєднались до команди U-23. Термін угоди Почеттіно не розголошується, а Бергкамп виступатиме за молодіжну команду Уотфорда протягом наступних півроку.
До слова, Уотфорд має в активі 47 очок та посідає 4 місце у Чемпіоншипі.
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