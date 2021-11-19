Колишній наставник Динамо пригадав роботу з Назарієм Русиним, який зараз на правах оренди грає за СК Дніпро-1.

"Що стосується Назарія Русина, то так, це перспективний хлопець. Але є одна розмова, коли тебе щось не влаштовує, ти приходиш до тренера, з ним вирішуєш свої питання. Або коли ти біжиш до президента і плачеш йому в плече.

Русин: Я дуже чекав, коли Хацкевич покине Динамо

Президент, звичайно, підтримуватиме як футболіста, так і тренера, але вирішуватиме все одно тренер, хто має грати і залишатися в команді", – розповів Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма червона.

Нагадаємо, після звільнення Олександра Миколайовича з посади наставника Динамо в серпні 2019-го Русин опублікував пост в Instagram зі словами "Добрий день", натякнувши на радість від відставки тренера.