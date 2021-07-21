Дніпряни ретельно підготувались до нового сезону. Плоди літньої роботи були представлені під час офіційної презентації.

СК Дніпро-1 вперше у своїй історії увійде в сезон із титульним спонсором. Ним став букмекерський бренд Parimatch, інформує прес-служба клубу.

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Також "спортклубівці" розробили нове екіпірування. Основна форма – синя, з блакитними рукавами, а запасна – жовта. Воротарські комплекти виконані у зеленому, жовтому та блакитному кольорах. Також на одному рукаві футболки з’явився надпис із хештегом #дніпро1, на іншому – новий шеврон УПЛ, а над номером – державний прапор України.

Представлено було й усіх шістьох новачків команди: Валерія Лучкевича, Невена Джурасека, Валентина-Олександра Кожокару, Євгена Паста, Назарія Русина та Микиту Кравченка.

Зауважимо, новий сезон СК Дніпро-1 розпочне 26 липня матчем проти Ворскли.

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