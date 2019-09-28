Бенжамен Менді підтримав Бернарду Сілву в історії з расистським скандалом – конкурент Зінченка не образився на партнера

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді написав листа в англійську Футбольну асоціацію, яка звинуватила Бернарду Сілву в расистських жартах на адресу француза.

Менді вирішив підтримати португальця, якому висунули звинувачення в расизмі, інформує Telegraph.

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Сілва зазнав проблем через свій невдалий жарт у Твіттері – хавбек порівняв Менді з шоколадним чоловічком, який є символом іспанських солодощів. Однак 25-річний француз не образився на подібні прояви гумору партнера, про що і написав у своєму пояснювальному листі для ФА. Захисник Манчестер Сіті попросив не карати Сілву і вирішити конфлікт мирним шляхом.

Нагадаємо, саме Менді вважається основним конкурентом нашого Олександра Зінченка на позиції лівого захисника "містян".

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