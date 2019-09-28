Стадіон Брешії дискваліфікували через расистські образи

Світ різними способами продовжує боротьбу з агресивно настроєними щодо гравців суперника фанатами на стадіонах.

Після матчу Брешія – Ювентус, який закінчився поразкою господарів 1:2, було вирішено закрити для глядачів одну з трибун стадіону футбольного клубу Брешія, повідомляє Football Italia.

П'яніч став черговою жертвою образ через походження у Серії А

Причиною подібного покарання стали вигуки уболівальників на адресу півзахисника Ювентуса Міралема П’яніча – фанати скандували zingaro, що в перекладі означає "циган". Це звична образа для гравців із Балкан від радикальних італійських уболівальників. До слова, заборону відтермінували на один рік – її не будуть застосовувати, якщо на стадіоні більше не повторяться подібні випадки.

Фанати Аталанти вигукували расистські образи на адресу захисника Фіорентини Дальбера – арбітр зупиняв матч

По ходу нинішнього сезону расистським образам були піддані форвард Інтера Ромелу Лукаку, хавбек Мілана Франк Кессьє та захисник Фіорентини Естеван Дальбер, однак, як зазначає італійське видання, жодних санкцій для Кальярі, Верони чи Аталанти, чиї уболівальники скандували образливі вигуки, застосовано не було.

Брешіа посідає 11 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У наступному матчі дебютант Серії А зіграє на виїзді проти Наполі 29 вересня.

Ювентус здобув вольову перемогу над Брешією, Верона розписала нічию з Удінезе: 5-й тур Серії А, матчі вівторка