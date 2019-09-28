toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД

Бенжамен Менди поддержал Бернарду Силву в истории с расистским скандалом – конкурент Зинченко не обиделся на партнера

12:47 24 Читати українською
Бенжамен Менди поддержал Бернарду Силву в истории с расистским скандалом – конкурент Зинченко не обиделся на партнера
Силва и Менди / Reuters

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди написал письмо в английскую Футбольную ассоциацию, которая обвинила Бернарду Силву в расистских шутках в адрес француза.

Менди решил поддержать португальца, которому предъявлены обвинения в расизме, информирует Telegraph.

Стадион Брешии дисквалифицировали за расистские оскорбления

Силва получил проблемы из-за своей неудачной шутки в Твиттере – хавбек сравнил Менди с шоколадным человечком, который является символом испанских сладостей. Однако 25-летний француз не обиделся на подобные проявления юмора партнера, о чем и написал в своем обьяснительном письме для ФА. Защитник Манчестер Сити попросил не наказывать Силву и решить конфликт мирным путем.

Напомним, именно Менди считается основным конкурентом нашего Александра Зинченко на позиции левого защитника "горожан".

Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
"Гармаш – непредсказуемый игрок: если получил карточку, то матч для него завершен", – Хацкевич
08:51
210
Теги
Англия Расизм в футболе Бенжамен Менди Бенжамен Менди Бернарду Силва Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Атлетик
14:00
Валенсия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук