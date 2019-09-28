Бенжамен Менди поддержал Бернарду Силву в истории с расистским скандалом – конкурент Зинченко не обиделся на партнера

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди написал письмо в английскую Футбольную ассоциацию, которая обвинила Бернарду Силву в расистских шутках в адрес француза.

Менди решил поддержать португальца, которому предъявлены обвинения в расизме, информирует Telegraph.

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Силва получил проблемы из-за своей неудачной шутки в Твиттере – хавбек сравнил Менди с шоколадным человечком, который является символом испанских сладостей. Однако 25-летний француз не обиделся на подобные проявления юмора партнера, о чем и написал в своем обьяснительном письме для ФА. Защитник Манчестер Сити попросил не наказывать Силву и решить конфликт мирным путем.

Напомним, именно Менди считается основным конкурентом нашего Александра Зинченко на позиции левого защитника "горожан".

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