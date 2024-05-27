Відбувся завершальний, 34-й тур, у чемпіонаті Саудівської Аравії. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 36 тур

Аль-Наср – Аль-Іттіхад – 4:2

Голи: Роналду, 45+3, 69, Харіб, 78 (пен), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрані, 89, Фабінью, 90+2

Вилучення: Аль-Менхалі, 66

Дамак – Аль-Раед – 1:1

Голи: Чафаї, 7 – Абдулах, 89 (аг)

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Завершальний тур подарував протистояння Аль-Насра і Аль-Іттіхада. Команди вже розв'язали свої питання, тому турнірного значення матч не мав. У першому таймі фантастичний гол забив Кріштіану Роналду з гострого кута, утім, його скасували через офсайд. Все ж португалець покращив свою статистику перед перервою. Роналду класно відкрився, прокинув м'яч собі на хід і переграв голкіпера. Цей гол став для нападника 34-м у чемпіонаті.

По перерві португалець оформив дубль і оновив власний рекорд у Саудівській Аравії. В минулому сезоні він фінішував з 34 забитими м'ячами.

Дамак дуже швидко відкрив рахунок у матчі проти команди Йовічевіча. Вже на 7-й хвилині м'яч влетів у ворота Аль-Раеда. Гості за перший тайм завдали лише двох ударів у площину воріт суперника, а в другому – геть не мали моментів. Але врятуватися від поразки Йовічевіч зумів завдяки автоголу.

Аль-Хіляль, Аль-Наср та Аль-Алхі зіграють в Азійській Лізі чемпіонів, а Аль-Таавун в Азійському Кубку.

هدددددف الأسطورة ولكن تسللpic.twitter.com/jwxFjfKCR8 — داريو النصر (@Nfcdiario) May 27, 2024