Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився про події на Близькому Сході.

7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, вбиваючи сотні людей. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектору Гази. Футбольний світ розділився у підтримці сторін. Багато гравців мусульманської віри відкрито підтримали Палестину.

Дівчина Роналду викликала гнів ізраїльтян – вона підтримала палестинців і видалила публікації

"Молимося за жителів Гази. Вони знову стали жертвами несправедливих бомбардувань, які не шкодують ні жінок, ні дітей", – написав Бензема у Twitter (X).

Володарю "Золотого м'яча" відповів колишній ізраїльський голкіпер Дуду Ауате, який пограв за Депортіво та Мальорку. Дуду вирішив образити Каріма п'ятьма мовами (івритом, французькою, англійською, арабською та іспанською): "Ти справжній сучий син".