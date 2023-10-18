Французские политики считают, что экс-нападающий сборной и обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема связан с организацией "Братья мусульмане".

Недавно Карим Бензема открыто поддержал Палестину в конфликте на Ближнем Востоке. Как известно, 7 октября ХАМАС напал на Израиль, убивая сотни людей. Израиль ответил бомбардировками Сектора Газа. Боевые действия в регионе продолжаются.

Бензема поддержал палестинцев и получил жесткий ответ на пяти языках.

На днях теракт произошел и в Брюсселе. 16 октября перед матчем отбора Евро-2024 Бельгия – Швеция уроженец Туниса убил двух фанатов сборной Швеции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала CNews затронул вопросы безопасности. Во время своего выступления он упомянул о Кариме Бензема. "Мы все знаем, что господин Карим Бензема имеет печально связи с организацией "Братья мусульмане", – цитирует французского политика Marca.

Надин Морано – еще одна французская политика – обвинила футболиста в пропаганде ХАМАС. "Написав свой твит, Бензема стал агентом пропаганды ХАМАС, который имеет целью уничтожить Израиль", – цитирует Морано GFFN.

Группировка "Братья мусульмане" признана террористической организацией в ряде стран мира – в частности, в США и Франции.

Напомним, летом Карим Бензема покинул Реал и подписал контракт с саудовским Аль-Иттихадом, за который уже сыграл 7 матчей и забил 3 гола.

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