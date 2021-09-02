Перед закрытием трансферного окна "сливочные" сделали отчаянную попытку подписать Мбаппе, однако ПСЖ отказал.

Мбаппе рискует пропустить матч против сборной Украины

"Рано или поздно он таки будет выступать за Реал. Мы очень хорошо ладим, и я бы хотел играть вместе с ним уже сейчас. Впрочем, ему следует уважать свой нынешний клуб", – приводит слова Бензема AS.

Напомним, следующим летом Мбаппе может стать свободным агентом, и Реал планирует забрать чемпиона мира.

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