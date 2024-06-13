Карло Анчелотті обдурив казначейство Іспанії під час свого першого етапу перебування в цій країні, значно перевищивши несплату податків на суму, вищу за 120 тисяч євро на рік – перетин порогу цієї суми вважається злочином. Таким чином, іспанська прокуратура збільшила обвинувачення італійському тренеру до п'яти років тюремного ув'язнення. Про це інформує El Mundo.

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Повідомляється, що вимога прокуратури серйозніша за вимогу Міністерства юстиції – останнє просить для Анчелотті покарання у вигляді 4 років і 9 місяців ув'язнення. Прокуратура стверджує, що Анчелотті був зобов'язаний платити податки в Іспанії за весь отриманий дохід з 2014 до 2015 року, чого "явно не сталося". Карло перевів виручені кошти за використання Реалом своїх іміджевих прав через компанію Vapia Limited, яка базується на Британських Віргінських островах. Через цю організацію Анчелотті отримав від Реала понад два мільйони євро.

Паралельно прокуратура виявила виплати Анчелотті вищезгаданій офшорній компанії на суму 2,5 мільйона євро за підписання десятка рекламних контрактів із такими компаніями, як Nike, Nexon Europe і Cecil Purnell.

Казначейство вважає, що внаслідок "приховування та відсутності декларування" вищезгаданих доходів Анчелотті зазнав податкового шахрайства на суму 386 361,93 євро у 2014 році; і 675 718,76 євро у 2015 році. Таким чином, прокуратура вимагає засудити його до двох років тюремного ув'язнення за перше з порушень і до трьох років – за друге.

Захист тренера Реала представив суду документ, в якому нагадує, що Анчелотті вже вніс заставу, яку від нього вимагають, і що в жодному з обвинувальних документів це не було відображено.

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