"Відмовитися від Атлетіко Мадрид неможливо, але я хочу грати. Чи залишу я клуб цього літа, залежить від моїх виступів на Кубку Європи та можливостей, які з'являться. Проте я точно хочу піти і грати, або цього літа, або взимку. Я хочу залишити Атлетіко.

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Якщо мені запропонують дуже хорошу команду з сильного чемпіонату, то я піду. Я не впевнений на сто відсотків, що піду зараз, але все залежить від мене і від того, як я виступлю на чемпіонаті Європи. Після цього подивимося, які пропозиції з'являться", – цитує Молдована MARCA.

Важливо зазначити, що 26-річний румун приєднався до Атлетіко в січні, але не зіграв жодної хвилини. Саме тому Молдован хоче залишити команду, оскільки втомився сидіти в запасі під Яном Облаком. Схожа ситуація в українця Андрія Луніна з Реала, який також може залишитися під Тібо Куртуа.

Цікаво, що Молдован їде на Євро-2024 у складі збірної Румунії і може зіграти у стартовому матчі проти України.

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