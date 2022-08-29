Еспаньйол поступився Реалу в рамках 3-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Реал у дуже непростому матчі зумів дотиснути Еспаньйол і повернутися на перше місце в турнірній таблиці (у Бетіса теж 9 очок). Каталонці за три стартові тури набрали лише один пункт.

Реал здобув перемогу над Еспаньйолом у першому матчі без Каземіро – Чуамені віддав дебютний асист, Бензема оформив дубль

У звітному поєдинку мадридці швидко відкрили рахунок завдяки діям Чуамені та Вінісіуса, але каталонці ше до перерви зуміли відігратися. Мадрид дотиснув опонента лише наприкінці матчу. Бензема оформив дубль.

Окремо слід зупинитися на другому м'ячеві француза. Голкіпер Еспаньйола отримав червону, тож на ворота довелося ставити польового гравця. Відповідальність на себе взяв Леандро Кабрера. Однак захисникові забракло вмінь голкіпера – Бензема забив прямим ударом зі штрафного. Цікаво, що це перший подібний гол Каріма за Реал.