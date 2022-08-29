Реал в очень непростом матче сумел дожать Эспаньол и вернуться на первое место в турнирной таблице (у Бетиса тоже 9 очков). Каталонцы за три стартовых тура набрали всего один пункт.

Реал одержал победу над Эспаньолом в первом матче без Каземиро – Чуамени отдал дебютный ассист, Бензема оформил дубль

В отчетном поединке мадридцы быстро открыли счет благодаря действиям Чуамени и Винисиуса, но каталонцы еще до перерыва сумели отыграться. Мадрид дожал оппонента только в конце матча. Бензема оформил дубль.

Отдельно следует остановиться на втором мяче француза. Голкипер Эспаньола получил красную, так что на ворота пришлось становиться полевому игроку. Ответственность на себя взял Леандро Кабрера. Однако защитнику не хватило умений голкипера – Бензема забил прямым ударом со штрафного. Интересно, что это первый подобный гол Карима за Реал.