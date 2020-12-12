Матч 13-го туру Ла Ліги проти Атлетіко став знаковим для нападника Реала Каріма Бензема.

Французький форвард вийшов у стартовому складі Королівського клубу на мадридське дербі. Сьогоднішня гра стала 528-ю для Бензема у Реалі.

Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція мадридського дербі

Таким чином 32-річний нападник став рекордсменом за кількістю матчів за "вершкових" серед іноземних футболістів, випередивши бразильця Роберто Карлоса (527 матчів).

Нагадаємо, Бензема перейшов у Реал із французького Ліона у 2009 році. У футболці мадридців Карім забив 257 м'ячів та виграв 19 трофеїв, серед яких чотири перемоги у Лізі чемпіонів.

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