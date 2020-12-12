Матч 13-го тура Ла Лиги против Атлетико стал знаковым для нападающего Реала Карима Бензема.

Французский форвард вышел в стартовом составе Королевского клуба на мадридское дерби. Сегодняшняя игра стала 528-й для Бензема в Реале.

Реал – Атлетико: онлайн-трансляция мадридского дерби

Таким образом 32-летний нападающий стал рекордсменом по количеству матчей за "сливочных" среди иностранных футболистов, опередив бразильца Роберто Карлоса (527 матчей).

Напомним, Бензема перешел в Реал из французского Лиона в 2009 году. В футболке мадридцев Карим забил 257 мячей и выиграл 19 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

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