Реал – Атлетіко: стартові склади та онлайн-трансляція мадридського дербі
21:00 - Читать на русском
Реал Мадрид в рамках 13-го туру іспанської Прімери приймає Атлетіко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 13-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Зідан покине Реал попри вихід у плей-офф Ліги чемпіонів – ЗМІ розкрив сенсаційні плани француза і Переса
Стартові склади
Реал Мадрид:
Атлетіко:
Реал – Борусія М: тактичне фіаско "жеребців", перформанс Бензема та заслужений вихід Мадрида та Ґладбаха в 1/8 фіналу ЛЧ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter