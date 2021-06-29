Бензема виконав магічний трюк – момент дня на Євро-2020
Нападник збірної Франції Карім Бензема у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 продемонстрував щось неймовірне.
Бензема міг би стати героєм, оскільки оформив дубль. Однак Швейцарія знайшла сили на божевільний камбек, який завершився серією пенальті й нереалізованим ударом Мбаппе.
Франція – Швейцарія – 3:3 (пенальті – 4:5) – відео голів і огляд матчу
Водночас форвард Реала виконав найефектніший трюк, перед тим як забити свій перший гол. "Чиста магія", – описує епізод прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, що Бензема повернувся у збірну Франції перед стартом континентальної першості. На Євро Карім усі матчі починав у стартовому складі і став автором чотирьох м'ячів.
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