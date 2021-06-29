Бензема міг би стати героєм, оскільки оформив дубль. Однак Швейцарія знайшла сили на божевільний камбек, який завершився серією пенальті й нереалізованим ударом Мбаппе.

Франція – Швейцарія – 3:3 (пенальті – 4:5) – відео голів і огляд матчу

Водночас форвард Реала виконав найефектніший трюк, перед тим як забити свій перший гол. "Чиста магія", – описує епізод прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що Бензема повернувся у збірну Франції перед стартом континентальної першості. На Євро Карім усі матчі починав у стартовому складі і став автором чотирьох м'ячів.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, здобувши перемогу в серії пенальті – Мбаппе став антигероєм "лотереї"