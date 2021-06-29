Після феєричної перестрілки між збірними Хорватії та Іспанії вболівальники бажали продовження свята у другому матчі дня. Вивіска була гучною – Франція зустрічалася зі Швейцарією. Фаворит зустрічі здавався очевидним, однак проблеми в позиційному наступі "Ле Бльо" та кадрові втрати чемпіонів світу залишали надію на сенсацію.

Франція – Швейцарія – відео голів

Дідьє Дешам через травми залишився без обох своїх лівих фулбеків, тож на поєдинок проти "наті" довелося підготувати щось особливе. Тренерський штаб французів зупинився на варіанті з переходом на схему 3-4-3 – місце у трійці захисників зайняв Лангле, Павар і Рабйо грали по всій бровці в якості латералів, а Грізманн розташувався під парою форвардів (Бензема та Мбаппе). Владімір Петковіч, своєю чергою, виставив той же старт, що і в матчі проти Туреччини.

Перший тайм шокував фанатів збірної Франції. "Гальські півні" практично одразу розкрили свій план на гру – м'яч доставляли на лівий фланг, звідки йшов простріл або подача. Це вилилось у низку кутових без загострення вже на старті зустрічі, але найбільш небезпечний епізод був пов'язаний з відкриванням Рабйо на лівому краю штрафного та його кросом на Бензема. Бути б голу, якби Зоммер кінчиками пальців не зняв м'яч з траєкторії замикання. Крім того, Адріен сам пробивав метрів з 25-ти на 29-й хвилині – м'яч пройшов поруч з правою стійкою.

В цілому ж, футбол французів виглядав безідейно, стерильно й катастрофічно неефективно. Всього 53% володіння, відставання за кількістю передач на чужій третині, хаотична й одночасно шаблонна система просування м'яча – саме це продемонстрували чемпіони світу. Щонайгірше, вони вже з 15-ї хвилини "горіли" в рахунку: Цубер підхопив відскок перед штрафним, увірвався на лівий край і виконав м'яку подачу на Сеферовіча – Харіс же, вигравши єдиноборство у Лангле, головою спрямував м'яч у лівий нижній кут! 0:1!

Швейцарія загалом не поступалася "Ле Бльо", з перших же хвилин відповідаючи атакою на атаку та стандартом на стандарт. Нічого гострішого за гол Сеферовіча підопічні Владіміра Петковіча до перерви так і не створили, але "наті" значно переконливіше виглядали в розіграші м'яча, почасти розкатуючи красиві комбінації з проникними передачами. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за рахунку 0:1 і при значній перевазі альпійців у структурі гри.

Ще перед завершенням першого тайму Дідьє Дешам перейшов на четвірку захисників, а у роздягальні він замінив зайвого Лангле на Комана. Було очевидно, що французи збираються пришвидшити гру на флангах, але вже на 53-й хвилині вони могли пропустити другий гол – це Цубер увірвався на лівий край карного майданчика й отримав по ногах від Павара! Арбітр переглянув відеоповтор і призначив пенальті, а Родрігес з "позначки" пробив у лівий нижній кут. Льоріс, однак, парирував!

Розлючені й окрилені французи пішли уперед, ледь не зрівнявши рахунок вже на 55-й хвилині внаслідок відкривання Мбаппе на лівому куті штрафного. Кіліан отримав пас від Погба й закрутив м'яч під дальню стійку – трохи неточно! Втім, вже за дві хвилини "черепашка" таки став причетним до голу, скориставшись панікою швейцарців перед карним майданчиком і виконавши проникну передачу на Бензема. Карім, ефектно підробивши м'яч собі на хід, легко переграв Зоммера – 1:1!

"Наті" колихнуло, а Франція тут же скористалася розгубленістю суперника. Вже на 59-й хвилині чемпіони світу вийшли вперед: шикарна комбінація на лівому краю штрафного між Команом, Мбаппе та Грізманном завершилась подачею Антуана з лівої на праву стійку та замиканням Бензема з метру – 2:1!

Швейцарія, однак, не здалася. Команда доволі швидко прийшла до тями й кілька разів небезпечно огризнулася: так, на 67-й хвилині Відмер пробивав повз дальню стійку після подачі Шакірі зі стандарту (нехай і з офсайду), а на 72-й непоганий прорив лівим флангом з прострілом вдався Цуберу – французькі захисники перехопили його передачу.

Владімір Петковіч на 73-й вирішив освіжити атаку Гаврановічем і Мбабу, але вже за дві хвилини Франція шокувала альпійців третім голом. Ним відзначився Погба, який отримав м'яч в метрах 25-ти від воріт і шедеврально закрутив його у праву дев'ятку. 3:1!

Здавалося, що це кінець, але у швейцарців була на це своя думка. Вже на 81-й хвилині "наті" відродили інтригу у зустрічі завдяки точному навісу Мбабу з правого флангу на лінію воротарського, де Сеферовіч протиснув Варана й класно пробив головою – 3:2! На 85-й же свіжий Гаврановіч міг і зрівняти рахунок, отримавши прострільну передачу з глибини на лівий край карного майданчика й проштовхнувши м'яч повз Льоріса, однак взяття воріт скасували через явний офсайд. Стривожений Владімір Петковіч одразу ж додав до атаки Мехмеді, а Дідьє Дешам посилив опорну зону, знявши Грізманна заради Сіссоко.

Здавалося, що Швецарія вже не врятується. Не буває стільки камбеків у один день в плей-офф на Євро. Втім, "наті" не просто вірили у диво, а й створили його на 90-й хвилині: Погба помилився в центрі поля, а Джака одразу віддав точну передачу в район штрафного на Гаврановіча – Маріо ж прибрав Кімпембе й потужно пробив у лівий нижній кут. 3:3. Щоправда, у компенсований час Коман міг поховати альпійців пострілом з лівого краю карного майданчика, однак за Зоммера заступилася поперечина!

Зрештою, матч перейшов в овертайм, у якому французів одразу спіткала невдача – травму отримав Бензема. Замість нього вийшов Жиру. У першій 15-ти хвилинці Олів'є залишився непомітним, а от його партнери створили дві явні нагоди для перемоги: Павар на 96-й хвилині стріляв метрів з 10-ти під поперечину (сейв Зоммера), а Коман на 98-й пробивав з лівого краю штрафного (влучив у зовнішній бік сітки) – втім, швейцарці огризнулися двома ударами Мехмеді. Один з них пройшов у площину після стандарту, однак особливих проблем для Льоріса цей момент не становив. В цілому ж, матч залишався рівним.

В другому екстра-таймі Швейцарія вже відверто сушила матч. Франція ж не покидала надій вирвати перемогу, змарнувавши кілька гольових нагод: так, Жиру двічі пробивав з центру штрафного (з правої і головою), але першу спробу заблокував Мбаппе, а при наступному ударі Зоммер спіймав м'яч – Мбаппе ж стріляв з дистанції повз дальній кут і "мазав" з лівого краю штрафного з мінімальної дистанції. Зрештою, свисток арбітра перевів матч у серію пенальті. Першу на Євро-2020.

Дев'ять з десяти пенальтистів впевнено переграли голкіперів. Останній удар належало завдати Мбаппе – промах означав би виліт Франції. Кіліан не "промазав", влучивши у площину, але Зоммер парирував, оформивши вихід Швейцарії у чвертьфінал!

Іспанія кумедно дала фору, але перестріляла Хорватію в пекельній битві з 8 голами та вийшла у чвертьфінал Євро-2020