Бензема выполнил магический трюк – момент дня на Евро-2020
Нападающий сборной Франции Карим Бензема в матче 1/8 финала Евро-2020 продемонстрировал нечто невероятное.
Бензема мог бы стать героем, поскольку оформил дубль. Однако Швейцария нашла силы на сумасшедший камбэк, который завершился серией пенальти и нереализованным ударом Мбаппе.
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В то же время форвард Реала исполнил эффектный трюк, перед тем как забить свой первый гол. "Чистая магия",– описывает эпизод пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Бензема вернулся в сборную Франции перед стартом континентального первенства. На Евро Карим все матчи начинал в стартовом составе и стал автором четырех мячей.
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