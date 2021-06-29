Бензема мог бы стать героем, поскольку оформил дубль. Однако Швейцария нашла силы на сумасшедший камбэк, который завершился серией пенальти и нереализованным ударом Мбаппе.

Франция – Швейцария – 3:3 (пенальти – 4:5) – видео голов и обзор матча

В то же время форвард Реала исполнил эффектный трюк, перед тем как забить свой первый гол. "Чистая магия",– описывает эпизод пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Бензема вернулся в сборную Франции перед стартом континентального первенства. На Евро Карим все матчи начинал в стартовом составе и стал автором четырех мячей.

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