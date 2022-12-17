Нападник Реала Карім Бензема не підтримає збірну Франції у матчі за Кубок світу проти Аргентини.

Бензема отримав травму за кілька днів до старту чемпіонату світу і залишив розташування збірної Франції. Дідьє Дешам вирішив нікого не викликати замість травмованого форварда, тому Карім має право на отримання своєї медалі.

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Президент Франції Еммануель Макрон запрошував Бензема і ще кількох футбольних легенд полетіти його літаком на фінал Мундіалю. Нападник Реала відхилив пропозицію, повідомляє Le Parisien.

На фіналі ЧС не буде ще кількох знаменитостей. Мішель Платіні, Лоран Блан та Зінедін Зідан теж не полетять у Катар, відхиливши запрошення Федерації футболу Франції. А от Погба, Нкунку, Канте і Кімпембе прийняли пропозицію. Травмовані гравці особисто підтримають збірну Франції у вирішальному матчі за Кубок світу.

До слова, нещодавно з'явилася інформація про напружені стосунки між Бензема та Дешамом. Начебто саме тренер став головною причиною від'їзду володаря "Золотого м'яча" з команди.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція буде зіграний 18 грудня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом.

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