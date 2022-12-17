"Ви передаєте це питання один від одного? Я б не хотів на нього відповідати, але якщо не зроблю цього, ви скажете, що я злий. Я маю й інших гравців, які травмувалися. Карім – один із них. Ще Лукас Ернандес. З того часу у моєму розпорядженні залишаються 24 гравці, і ви їх знаєте. Ставити ваше питання щонайменше негарно стосовно тих хлопців, які досі грають за нас.

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У нас є сформована команда, і мене не цікавлять запрошення інших гравців на фінал. Колишніх чи травмованих. Я не знаю, хто з них може приїхати. На цьому ЧС ми втратили трьох – Нкунку ще перед стартом, потім Бензема та Ернандеса. Вони були частиною на початку пригоди, але завтра інші 24 гравці зустрінуться з Аргентиною. Насамкінець посміхнуся вам про всяк випадок", – цитує Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, Бензема травмувався ще перед першим матчем Франції на ЧС, але формально залишився у заявці. Преса припустила, що зірка Реала міг би допомогти "Ле Бльо" у фіналі проти Аргентини, проте Дешам 18 грудня буде розраховувати на зовсім інших гравців.

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