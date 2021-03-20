Сельта – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу
19:57 - Читать на русском
Сельта приймала Реал в рамках 28-го туру чемпіонату Іспанію. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Карім Бензема 20’
Карім Бензема 30’
Марко Асенсіо 90+4’
20’ Карім Бензема
30’ Карім Бензема
90+4’ Марко Асенсіо
Реал без особливих зусиль на виїзді впорався із Сельтою завдяки перфомансу від Каріма Бензема.
Реал завдяки дублю та асисту Бензема впевнено переміг Сельту – "вершкові" піднялись на другу сходинку Ла Ліги
Французький форварда відзначився дублем у воротах господарів та віддав результативну передачу під час третього м'яча. Варто віддати належне "кельтам", які зуміли відповісти голом престижу.
Поки Барселона ще не зіграла свій матч, Реалу вдалось піднятись на другу сходинку, Сельта залишилась 11-ю.
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