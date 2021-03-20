Нападающий Реала Карим Бензема в который раз переписал историю мадридского клуба.

Реал уверенно одолел Сельту (3:1) в рамках 28-го тура Ла Лиги, дублем во встрече отметился Карим Бензема.

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После этого поединка за плечами французского форварда уже 186 голов в футболке мадридского клуба в рамках Примеры. По этому показателю Карим вышел на 4-е место, уступая лишь таким легендам, как Альфредо Ди Стефано (216), Рауль (228) и Криштиану Роналду (311).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема провел 24 матча, в которых отметился 17-ю голами и 6-ю ассистами.

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