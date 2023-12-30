Бензема самовільно виїхав із Саудівської Аравії – він пропустив тренування Аль-Іттіхада
Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема продовжує чудити після переходу в Саудівську Аравію.
Бензема виїхав з Джидди (міста, де розташований клуб Аль-Іттіхад) через особисті причини, повідомляє видання Arriyadiyah.
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Гравець покинув розташування команди та пропустив тренування, хоча вже сьогодні Аль-Іттіхад зустрінеться з Аль-Таі. Це сталося на фоні критики, яка останнім часом ллється на француза через його посередні виступи.
Зазначимо, що Карім провів 20 матчів у поточному сезоні за аравійський клуб, в яких відзначився 12 голами та 5 асистами.
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