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Бензема пропустив тренування Реала

14:52 55 Читать на русском
Бензема пропустив тренування Реала
Карім Бензема / ФК Реал Мадрид

Форвард Реала Карім Бензема не був присутній на тренуванні.

Карім Бензема пропустив тренування мадридського Реала, повідомляє Marca. Сам клуб наразі не робив жодних заяв.

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Швидше за все, француз пропустить матч 35 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Також не тренувались травмовані Серхіо Рамос та Альваро Одріосола.

У сезоні 2018/19 Бензема забив 30 голів та віддав 10 асистів в усіх турнірах.

Теги
Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Англія
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