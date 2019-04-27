Бензема пропустив тренування Реала

Форвард Реала Карім Бензема не був присутній на тренуванні.

Карім Бензема пропустив тренування мадридського Реала, повідомляє Marca. Сам клуб наразі не робив жодних заяв.

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Швидше за все, француз пропустить матч 35 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Також не тренувались травмовані Серхіо Рамос та Альваро Одріосола.

У сезоні 2018/19 Бензема забив 30 голів та віддав 10 асистів в усіх турнірах.