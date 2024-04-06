"Чому Карім Бензема не грає так, як грав за Реал? Тому, що це не те сама гра, не ті самі гравці. Мені потрібна допомога на полі, я не можу вигравати сам.

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Мені потрібен ще один гравець, багато чого потрібно. Але все по-іншому, це мій перший сезон в Саудівській Аравії. Сподіваюся добре його завершити та перемогти", – цитує Бензема MadridZone.

До слова, Карім після переходу в Аль-Іттіхад провів 26 матчів за саудівську команду, в яких відзначився 12 голами та 8 асистами.

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