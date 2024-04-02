Чемпіонат Саудівської Аравії, 26-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Іттіхад – 1:0

Гол: Аль-Брікан, 34

Аль-Хіляль і Аль-Наср для обох команд стали практично недосяжними, але їм було за що боротися в очній зустрічі. На кону стояла кваліфікація до азіатської Ліги чемпіонів, і для двох команд – Аль-Ахлі та Аль-Іттіхада – залишилося тільки одне вільне місце. Перед цією зустріччю Аль-Ахлі випереджав команду Каріма Бензема на два очки в турнірній таблиці – це означало, що "жовто-чорним" необхідно було перемагати.

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Однак Аль-Іттіхад поступився, пропустивши єдиний м'яч на 34-й хвилині. Його з передачі екс-форварда Ліверпуля Роберто Фірміно забив 23-річний Ферас Аль-Брікан, для якого цей гол став 14-м у чемпіонаті. У другому таймі забив і сам бразилець, проте його гол було скасовано через офсайд.

За підсумками 26 турів Аль-Ахлі відірвався від Аль-Іттіхада на п'ять очок. До кінця чемпіонату залишилося 8 матчів.

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