Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема прокомментировал свои выступления в Саудовской Аравии после перехода из Реала.

"Почему Карим Бензема не играет так, как играл за Реал? Потому, что это не та самая игра, не те самые игроки. Мне нужна помощь на поле, я не могу выигрывать сам.

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Мне нужен еще один игрок, Много чего нужно. Но все по-другому, Это мой первый сезон в Саудовской Аравии. Надеюсь хорошо его завершить и победить", – цитирует Бензема MadridZone.

К слову, Карим после перехода в Аль-Иттихад провел 26 матчей за саудовскую команду, в которых отметился 12 голами и 8 ассистами.

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