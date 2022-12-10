Форвард Реала Карім Бензема у суботу, 10 грудня, провів перше тренування з мадридською командою після травми, повідомляє офіційний сайт "вершкових". Карло Анчелотті привітав володаря "Золотого м'яча" з поверненням.

Бензема може отримати медаль чемпіонату світу за одне тренування в Катарі

Нагадаємо, 34-річний футболіст був у заявці збірної Франції на чемпіонат світу у Катарі, однак через ушкодження не зміг взяти участь у Мундіалі. Після від'їзду з розташування національної комади Карім провів тиждень відпустки, а потім відновлювався в індивідуальному режимі.

Нагадаємо, свій перший поєдинок після паузи на матчі збірних Реал проведе у Ла Лізі 30 грудня проти Вальядоліда.

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