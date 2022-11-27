Карім Бензема має шанс поповнити колекцію трофеїв, хоча на чемпіонаті світу 2022 року навіть не зіграє.

Форвард Реала також отримає свою медаль у разі потрапляння збірної Франції на п'єдестал, повідомляє RMC Sport.

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Бензема потрапив у заявку, прилетів до Катару, але на першому ж тренуванні травмувався і покинув розташування "Ле Бльо". Дідьє Дешам вирішив не викликати іншого гравця на заміну і залишився з 25 футболістами. Втім, ФІФА віддасть призерам ЧС комплект з 26 нагород, тому Карім може розраховувати на свою. Також володар "Золотого м'яча" формально буде вважатися чемпіоном світу, якщо французам вдасться захистити титул. На минулому Мундіалі Бензема не виступав, тому не має жодних нагород чемпіонатів світу.

Нагадаємо, збірна Франції виграла 2 стартові тури і достроково гарантувала собі вихід у плей-офф.

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