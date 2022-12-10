Бензема вернулся к тренировкам в Реале – обладатель "Золотого мяча" из-за травмы не смог сыграть на ЧМ-2022
Французский нападающий восстановился после повреждения.
Форвард Реала Карим Бензема в субботу, 10 декабря, провел первую тренировку с мадридской командой после травмы, сообщает официальный сайт "сливочных". Карло Анчелотти поздравил обладателя "Золотого мяча" с возвращением.
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Напомним, 34-летний футболист был в заявке сборной Франции на чемпионат мира в Катаре, однако из-за повреждения не смог принять участие в Мундиале. После отъезда из расположения национальной команды Карим провел неделю отпуска, а затем восстанавливался в индивидуальном режиме.
Напомним, свой первый поединок после паузы на матчи сборных Реал проведет в Ла Лиге 30 декабря против Вальядолида.
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