Форвард Реала Карим Бензема в субботу, 10 декабря, провел первую тренировку с мадридской командой после травмы, сообщает официальный сайт "сливочных". Карло Анчелотти поздравил обладателя "Золотого мяча" с возвращением.

Бензема может получить медаль чемпионата мира за одну тренировку в Катаре

Напомним, 34-летний футболист был в заявке сборной Франции на чемпионат мира в Катаре, однако из-за повреждения не смог принять участие в Мундиале. После отъезда из расположения национальной команды Карим провел неделю отпуска, а затем восстанавливался в индивидуальном режиме.

Напомним, свой первый поединок после паузы на матчи сборных Реал проведет в Ла Лиге 30 декабря против Вальядолида.

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