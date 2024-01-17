Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема подав до суду за наклеп на міністра внутрішніх справ Франції.

Бензема подав до суду на міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, заявляючи про заподіяння шкоди своїй честі та репутації. Про це інформує RTL. У жовтні 2023 року міністр звинуватив Каріма в підтримці зв'язків із міжнародною релігійно-політичною організацією "Брати-мусульмани", яка в деяких країнах вважається терористичною.

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Раніше Бензема підтримав Палестину у військовому конфлікті з Ізраїлем, написавши у своєму Instagram: "Молимося за жителів Гази, які знову стали жертвами несправедливих бомбардувань, які не шкодують ані жінок, ані дітей". Саме цей допис змусив Дарманена зробити свою спірну заяву.

Повідомляється, що документ позову Бензема 92 сторінки, 82 з них – додатки у вигляді статей із преси.

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