Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема подал в суд за клевету на министра внутренних дел Франции.

Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, заявляя о нанесении ущерба своей чести и репутации. Об этом информирует RTL. В октябре 2023 года министр обвинил Карима в поддержании связей с международной религиозно-политической организацией "Братья-мусульмане", которая в некоторых странах считается террористической.

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Ранее Бензема поддержал Палестину в военном конфликте с Израилем, написав в своём Instagram: "Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей". Именно этот пост вынудил Дарманена сделать своё спорное заявление.

Сообщается, что документ иска Бензема 92 страницы, 82 из них – приложения в виде статей из прессы.

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