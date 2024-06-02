Роналду днями зателефонував Начо і запросив його в Аль-Наср, повідомляє Marca. Португалець також кличе до себе Каземіро, в якого не складається в МЮ.

Роналду розплакався після поразки у фіналі Кубка Короля – зворушливі кадри

Начо – капітан Реала, який вчора виграв з командою шосту Лігу чемпіонів. Через травми Алаби та Мілітао він отримав достатньо ігрового часу в цьому сезоні, однак надалі перспективи іспанського центрбека туманні.

У Начо є варіант з переїздом в МЛС, однак Роналду спокушає його грошима Саудівської Аравії. Кріштіану мріє сформувати в Аль-Насрі ментальність Реала, щоб кинути виклик Аль-Хілялю. На запрошення Роналду в керівництво клубу вже прийшов Фернандо Єрро.