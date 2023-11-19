Нуну Эшпириту Санту покинул клуб, поскольку не поладил с главной звездой команды Каримом Бензема. Аль-Иттихад не тратил время зря и уже выбрал нового тренера.

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Как сообщает пресс-служба "тигров", Марсело Гальярдо официально возглавил клуб. Аргентинский тренер подписал контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года с возможностью продлить еще на два года. Марсело Гальярдо в декабре прошлого года покинул Ривер Плейт, где он выиграл все внутренние и континентальные трофеи (2014-2022). В частности, он дважды завоевывал Кубок Либертадорес (2015, 2018).

Сейчас Аль-Иттихад находится на пятом месте в турнирной таблице саудовской Про-лиги с 24 баллами. От Аль-Хиляля, который на первом месте, "тигры" отстают на 11 очков.