Нападающий Реала и обладатель "Золотого мяча-2022" завершил карьеру в национальной команде, но ситуация все еще может измениться.

Карим Бензема травмировался перед стартом чемпионата мира-2022 и пропустил Мундиаль в Катаре. Как выяснилось позже, у форварда была возможность помочь команде в решающих матчах турнира (в частности, в финале), но Дидье Дешам отказался от его услуг.

Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

В итоге 19 декабря – в день своего 35-летия – Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. За "Ле Бле" Карим дебютировал в 2007 году, сыграл 97 матчей, забил 37 голов.

Во Франции утверждают, что у истории Бензема с национальной командой, возможно, еще есть шанс на продолжение. Если Зинедин Зидан заменит Дидье Дешама в должности тренера сборной, то в таком случае форвард Реала готов рассмотреть возможность возвращения, сообщает Foot Mercato.

Напомним, контракт Дешама с Федерацией футбола Франции рассчитан до конца 2022 года, однако ранее появлялась информация о его возможном продлении.

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