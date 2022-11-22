"Я не бачив, як Карім йшов із тренування. Це було під час тренувального матчу. Потім він пішов на обстеження, але час був пізніший, ми вже лягли спати.

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Ми почули новину наступного ранку. Карім не міг повідомити нам цю новину, бо поїхав рано-вранці. Я листувався з ним після цього. Він був засмучений тим, що пропустить турнір.

Це боляче, але наша мета не змінюється. Незабаром у нас матч, і ми не маємо на цьому зациклюватись. Це велика втрата, але у нас багато добрих гравців, і ми боротимемося заради всіх тих, хто не зміг взяти участь у турнірі", – цитує Камавінгу L'Equipe.

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