Бензема навіть не попрощався – як збірна Франції дізналася про втрату лідера
Півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга висловився про травму Каріма Бензема.
"Я не бачив, як Карім йшов із тренування. Це було під час тренувального матчу. Потім він пішов на обстеження, але час був пізніший, ми вже лягли спати.
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Ми почули новину наступного ранку. Карім не міг повідомити нам цю новину, бо поїхав рано-вранці. Я листувався з ним після цього. Він був засмучений тим, що пропустить турнір.
Це боляче, але наша мета не змінюється. Незабаром у нас матч, і ми не маємо на цьому зациклюватись. Це велика втрата, але у нас багато добрих гравців, і ми боротимемося заради всіх тих, хто не зміг взяти участь у турнірі", – цитує Камавінгу L'Equipe.
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