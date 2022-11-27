У Карима Бензема есть шанс пополнить коллекцию трофеев, хотя на чемпионате мира 2022 года он даже не сыграет.

Форвард Реала также получит свою медаль в случае попадания сборной Франции на пьедестал, сообщает RMC Sport.

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Бензема попал в заявку, прилетел в Катар, но на первой же тренировке травмировался и покинул расположение "Ле Блё". Дидье Дешам решил не вызвать другого игрока на замену и остался с 25 футболистами. Впрочем, ФИФА отдаст призерам ЧМ комплект из 26 наград, поэтому Карим может рассчитывать на свою. Также обладатель "Золотого мяча" формально будет считаться чемпионом мира, если французам удастся защитить титул. На прошлом Мундиале Бензема не выступал, поэтому у него нет никаких наград чемпионатов мира.

Напомним, сборная Франции выиграла 2 стартовых тура и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

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