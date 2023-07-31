Поки в європейському футболі триває міжсезоння зірки, які приєдналися до саудівських клубів, вже беруть участь в міжнародному турнірі. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол24".

Кубок арабських чемпіонів

Група A

Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія) – Сфаксьєн (Туніс) – 1:0

Гол: Бензема, 63

Вилучення: Алі, 41, Конте, 85

Група B

Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – Аль-Садд (Катар) – 2:3

Голи: Майкл, 10, Аль-Досарі, 68 (пен) – Бунеджа, 40, Салман, 51, Плата, 90+3

Аль-Іттіхад приймав у другому раунді Кубка арабських чемпіонів Сфаксьєн. Попри те, що команда Каріма Бензема половину зустрічі провела в більшості, здобути легку перемогу їй не вдалося. Туніський клуб не здавався аж до 63 хвилини. Французький нападник отримав передачу від партнера у штрафному майданчику спиною до воріт, розвернувся та пробив. Від стійки м'яч залетів у сітку. До фінального свистка рахунок не змінився. Бензема у двох офіційних матчах за Аль-Іттіхад оформив 2+1 по системі гол+пас.

Зустріч Аль-Хіляля, за який виступають Невеш, Кулібалі та Сергєй Мілінковіч-Савіч, видалась драматичною. Всі три зіркових футболісти з'явилися в основному складі. Але це не допомогло їхній команді здобути перемогу. Невеш вже на 10 хвилині відзначився результативною передачею на бразильця Майкла. Він не схибив і вивів свою команду вперед. Під завісу першого тайму Аль-Саддаду вдалося зрівняти рахунок. Ще три голи вболівальники побачили у другому таймі. Вже в компенсований час Аль-Хіляль втретє пропустив після помилки голкіпера.

Аль-Іттіхад набрав після двох турів шість балів і лідирує в групі А. Аль-Хіляль посідає останнє місце в групі В лише з одним очком.