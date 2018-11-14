Бензема – пріоритетна трансферна ціль Мілана, але перехід Ібрагімовіча не скасовується

"Россонері" визначилися з форвардом, яким вони хочуть підсилитися. Щоправда, такий трансфер виглядає нереальним.

Мілан шукає на трансферному ринку нападника. Пріоритетним варіантом керівництво клубу визначило форварда Реала Каріма Бензема, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Навколо Мілана досі поширюються чутки про Златана Ібрагімовіча, а Sky та Calciomercato інформують, що переїзд шведа на Сан-Сіро стає дедалі реальнішим – питання лише в терміні контракту. Ібра хоче повноцінну угоду на 18 місяців, а клуб пропонує варіант зі схемою 6 місяців + опція продовження ще на 12.

"Ібрагімовіч дуже дратує на полі": скандальний суддя розповів про божевілля Златана, який не проти очолити ПСЖ

Втім, GdS запевняє, що в останні тижні саме кандидатура Бензема вирвалася у фаворити. Представники Мілана готові вступити у переговори з французом, щоб переконати його в трансфері.

Головна проблема "россонері" в тому, що після того, як Сантьяго Соларі очолив Реал, Карім став головною зіркою у "вершковій" футболці та забив 4 голи у 4 неповних матчах. Бензема задоволений новим тренером в Мадриді – його все влаштовує, тоді як у складі Мілана йому знову доведеться боротися за місце в атаці з Гонсало Ігуаїном.