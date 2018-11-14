Бензема – приоритетная трансферная цель Милана, но переход Ибрагимовича не отменяется

"Россонери" определились с форвардом, которым они хотят усилиться. Правда, такой трансфер выглядит нереальным.

Милан ищет на трансферном рынке нападающего. Приоритетным вариантом руководство клуба определило форварда Реала Карима Бензема, сообщает Gazzetta dello Sport.

Вокруг Милана до сих пор ходят слухи о Златане Ибрагимовиче, а Sky и Calciomercato информируют, что переезд шведа на Сан-Сиро становится все более реальным – вопрос лишь в сроке контракта. Ибра хочет полноценное соглашение на 18 месяцев, а клуб предлагает вариант со схемой 6 месяцев + опция продления еще на 12.

"Ибрагимович очень раздражает на поле": скандальный судья рассказал о безумии Златана, который не прочь возглавить ПСЖ

Впрочем, GdS уверяет, что в последние недели именно кандидатура Бензема вырвалась в лидеры. Представители Милана готовы вступить в переговоры с французом, чтобы убедить его в трансфере.

Главная проблема "россонери" в том, что после того, как Сантьяго Солари возглавил Реал, Карим стал главной звездой в "сливочной" футболке и забил 4 гола в 4 неполных матчах. Бензема доволен новым тренером в Мадриде – его все устраивает, тогда как в составе Милана ему снова придется бороться за место в атаке с Гонсало Игуаином.