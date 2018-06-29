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ЧС-2018: збірну Південної Кореї закидали яйцями після повернення додому

21:40 842 Читать на русском
ЧС-2018: збірну Південної Кореї закидали яйцями після повернення додому
ЧС-2018: збірну Південної Кореї закидали яйцями після повернення додому

Збірну Корею після вильоту з чемпіонату світу-2018 вдома чекав не надто теплий прийом. Команда фінішувала на 3-у місці в групі F.

Південна Корея фінішувала на турнірі сенсаційною перемогою над Німеччиною та відправилась додому. В аеропорту Сеула зібрались сотні вболівальників збірної, які хотіли побачити футболістів на власні очі.

Багато фанатів подарували гравцям квіти та привітали команду оплесками. Однак деякі вболівальники, які очікували від команди більшого на турнірі, вирішили кинути у футболістів та тренерів яйця.

Окрім яєць, у збірну полетіли інші сторонні предмети. Варто зазначити, що інцидент не завадив проведенню зустрічі гравців з вболівальниками.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Теги
ЧС 2018 Південна Корея Південна Корея футбольні фанати Відеоновини
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