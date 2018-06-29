ЧС-2018: збірну Південної Кореї закидали яйцями після повернення додому

Збірну Корею після вильоту з чемпіонату світу-2018 вдома чекав не надто теплий прийом. Команда фінішувала на 3-у місці в групі F.

Південна Корея фінішувала на турнірі сенсаційною перемогою над Німеччиною та відправилась додому. В аеропорту Сеула зібрались сотні вболівальників збірної, які хотіли побачити футболістів на власні очі.

Багато фанатів подарували гравцям квіти та привітали команду оплесками. Однак деякі вболівальники, які очікували від команди більшого на турнірі, вирішили кинути у футболістів та тренерів яйця.

Окрім яєць, у збірну полетіли інші сторонні предмети. Варто зазначити, що інцидент не завадив проведенню зустрічі гравців з вболівальниками.

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