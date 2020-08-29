Обидва гравці приєднались до "олімпійців" на правах сезону до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Динамо знайшло потенційне підсилення в Аргентині

Футболісти вже визначились із номерами у новому клубі: Беніто виступатиме під 22-м номером, а Каргбо – під 33-м.

Нагадаємо, Беніто приєднався до Динамо в січні цього року і провів лише один поєдинок у складі "біло-синіх". Каргбо також став гравцем київського клубу взимку 2019-го, відіграв три матчі у футболці киян та запам'ятався лише автоголом.

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