Беніто продовжує забивати за молодіжку Динамо – гравець відзначився першим дотиком у матчі

Вінгер Динамо Беніто відзначився забитим голом у ворота Ворскли U-21 в рамках молодіжної першості України.

Беніто допоміг молодіжній команді Динамо обіграти одноліток з Ворскли.

Беніто відзначився розкішним голом у дебютному матчі за молодіжку Динамо

Нігерієць з'явився на полі на 62 хвилині, замінивши Шулянського і забив через 30 секунд після свого виходу. після подачі зі штрафного у виконанні Андрієвського Беніто ніхто не тримав на дальній стійці. Зазначимо, що Динамо U-21 обіграло Ворсклу 3:2.

Таким чином, Динамо набрало 41 очко та є лідером молодіжної першості разом з Шахтарем, а Ворскла залишається третьою з 39 пунктами.

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