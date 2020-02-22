Бенито продолжает забивать за молодежку Динамо – игрок отметился первым касанием в матче

Вингер Динамо Бенито отметился забитым голом в ворота Ворсклы U-21 в рамках молодежного первенства Украины.

Бенито помог молодежной команде Динамо обыграть сверстников из Ворсклы.

Бенито отличился роскошным голом в дебютном матче за молодежку Динамо

Нигериец появился на поле на 62 минуте, заменив Шулянского и забил через 30 секунд после своего выхода. После подачи со штрафного в исполнении Андриевского Бенито никто не держал на дальней штанге. Отметим, что Динамо U-21 обыграл Ворсклу 3:2.

Таким образом, Динамо набрало 41 очко и является лидером молодежного первенства вместе с Шахтером, а Ворскла остается третьей с 39 пунктами.

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